2020-07-24T10:50:54+03:00
Общество

В Ставрополе пройдут выходные ярмарки со ставропольским товаром

В мэрии пояснили, куда идти горожанам
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Ставрополе организуют ярмарки выходного дня. Торговлю организуют в рамках акции "Покупай ставропольское!", передает пресс-служба мэрии Ставрополя.

Ярмарку проведут в два дня. В субботу все желающие могут прийти по трем адресам:

- Васильева 35\1;

- Объездная, 12;

- Ленина 74\17.

В воскресенье место поменяется. Все жители и гости Ставрополя могут прийти на улицу Серова, 466.

Ярмарка начинает работу в восемь утра и заканчивается в 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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