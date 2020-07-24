В Ставрополе пройдут выходные ярмарки со ставропольским товаром
В мэрии пояснили, куда идти горожанам
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В Ставрополе организуют ярмарки выходного дня. Торговлю организуют в рамках акции "Покупай ставропольское!", передает пресс-служба мэрии Ставрополя.
Ярмарку проведут в два дня. В субботу все желающие могут прийти по трем адресам:
- Васильева 35\1;
- Объездная, 12;
- Ленина 74\17.
В воскресенье место поменяется. Все жители и гости Ставрополя могут прийти на улицу Серова, 466.
Ярмарка начинает работу в восемь утра и заканчивается в 16 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU