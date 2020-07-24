Все три смерти от коронавируса зарегистрировали в Ставрополе

24 Июль 2020 2020-07-24T11:53:28+03:00

А в четверг в городе выявили рекордное число заболевших Фото: Архив "КП"

Третий день подряд в крае от COVID-19 умирают три человека

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Все три смерти, о которых Владимир Владимиров сообщил в свежей сводке, были зарегистрированы в Ставрополе. В краевой столице уже 36 случаев летального исхода, следует из данных управления Роспотребнадзора Ставропольского края.

Всего в городе выявили 1184 случая заражения. Из них выздоровлением закончились 730. "Активными" пациентами остаются 418 человек.

В четверг в Ставрополе зафиксировали рекордное число новых больных COVID-19. Согласно наблюдениям корреспондента "КП - Северный Кавказ", за сутки в городе обычно выявляли не больше 45 зараженных. 23 июля нашли 55 инфицированных.

На Ставрополье зафиксировали 7451 случай заражения. Врачи вылечили 4837 человек, а 140 пациентов, к несчастью, умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU