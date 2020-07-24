2020-07-24T11:53:28+03:00
Общество

Все три смерти от коронавируса зарегистрировали в Ставрополе

Третий день подряд в крае от COVID-19 умирают три человека
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
А в четверг в городе выявили рекордное число заболевшихА в четверг в городе выявили рекордное число заболевшихФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Все три смерти, о которых Владимир Владимиров сообщил в свежей сводке, были зарегистрированы в Ставрополе. В краевой столице уже 36 случаев летального исхода, следует из данных управления Роспотребнадзора Ставропольского края.

Всего в городе выявили 1184 случая заражения. Из них выздоровлением закончились 730. "Активными" пациентами остаются 418 человек.

В четверг в Ставрополе зафиксировали рекордное число новых больных COVID-19. Согласно наблюдениям корреспондента "КП - Северный Кавказ", за сутки в городе обычно выявляли не больше 45 зараженных. 23 июля нашли 55 инфицированных.

На Ставрополье зафиксировали 7451 случай заражения. Врачи вылечили 4837 человек, а 140 пациентов, к несчастью, умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина за сутки ранил пять человек в разных местах Ессентуков
Официальный дилер SKODA в Минводах: девушки за рулем - это серьезно
Все три смерти от коронавируса зарегистрировали в Ставрополе
Ставропольский аэропорт реконструируют в ноябре
В Ставрополе пройдут выходные ярмарки со ставропольским товаром
В Ставрополе появится современная библиотека с кинозоной
На Ставрополье третий день подряд от коронавируса умирают три человека
Губернатор Ставрополья разрешил работать кафе с открытыми настежь окнами
Учебный год на Ставрополье начнется 1 сентября
Губернатор отправит в отставку главу пятигорского водоканала
Губернатор рассказал, когда начнется второй этап выхода из самоизоляции на Ставрополье
Губернатор назвал причины роста числа больных коронавирусом на Ставрополье
В Кисловодске на ремонт закрыли канатную дорогу
Появилось видео разгрома парка за 25 млн рублей в Железноводске
Пожар на ставропольском заводе по производству масла локализован
Бывший глава Шпаковского района стал начальником Минюста Ставрополья
В Северной Осетии получили выплаты 537 медиков, пострадавших от коронавируса