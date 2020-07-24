Мужчина за сутки ранил пять человек в разных местах Ессентуков

24 Июль 2020 2020-07-24T12:35:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ессентуках вынесли приговор против Ислама Мусаева. Мужчину осудили по пяти статья УК РФ, передает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

24 февраля осужденный устроил скандал сразу в трех местах Ессентуков. Сначала Мусаев не хотел уходить из пивного бара после его закрытия. Бармена пыталась его мирно выпроводить, но в ответ ее избили. Пострадали еще две девушки, которым прилетело бокалом по голове. В завершении злоумышленник ранил всех трех жертв. Девушек спасла хитрость: они выманили его и закрыли дверь.

Фото: СКР по СК

Потом Мусаев пошел гулять по городу и ранил случайную прохожую. Кроме того, он разбил витражное стекло кафе и пытался ударить работника заведения ножом.

- Ислам Мусаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктов «д», «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия), части 3 статьи 30, пунктов «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений), части 1 статьи 119 (угроза убийством), части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), - сказано в сообщении.

Ему дали десять лет строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU