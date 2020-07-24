В Ставрополе закончили ремонт дорог за 312 млн рублей
В Ставрополе закончили ремонт объектов в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На работу потратили 312 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Так, рабочие отремонтировали семь километров дорог. Специалисты термопластиком нанесли разметку, обновили тротуары и установили "сопутствующие элементы безопасности движения". Кроме того, в Ставрополе появилось шесть новых остановок на улицах Лопатина, Железнодорожной, Победы, Тухачевского и переулке Сальский.
- На седьмой павильон, на проспекте Кулакова, средства были выделены из городского бюджета, но сама магистраль ремонтировалась в рамках БКАД. Всего нынешнем году на ремонт автодорог в рамках БКАД из бюджетов всех уровней было выделено порядка 312 миллионов рублей, - сказано в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU