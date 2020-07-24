На Ставрополье хотят построить академию спорта

24 Июль 2020 2020-07-24T13:43:32+03:00

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В Ставропольском крае прорабатывают проект академии спорта. В учреждении хотят воспитывать спортсменов международного уровня. Об этом сообщил новый министр спорта Ставрополья Андрей Толбатов на встрече с Владимиром Владимировым.

Сейчас в крае действует 66 спортивных классов, выпускники которых могут уйти в школу олимпийского резерва. Академия должна пополнить ряды и повысить класс.

На встрече говорили и о развитии физической культуры среди обычных жителей Ставрополья. Толбатов рассказал, что на Ставрополье разрабатывают интерактивную карту спортивной инфраструктуры. А Владимиров подчеркнул, что сеть спортивных сооружений надо расширять.

- Наша главная задача – это здоровье наших земляков. И спорт в этом хороший помощник. На сегодня уровень обеспеченности спортивными объектами в крае превышает 55%. Необходимо добиться того, чтобы цифра стала больше 75% - чтобы практически у каждого, кто хочет заниматься спортом, была для этого возможность, - сказал губернатор.

На встрече также напомнили, что в августе гандбольный клуб "Виктор" сыграет первый международный матч в рамках Лиги Европы. А в 2023 году в Ипатово пройдет Чемпионат Европы по мотоболу.

ИСТОЧНИК KP.RU