На Ставрополье хотят построить академию спорта
В Ставропольском крае прорабатывают проект академии спорта. В учреждении хотят воспитывать спортсменов международного уровня. Об этом сообщил новый министр спорта Ставрополья Андрей Толбатов на встрече с Владимиром Владимировым.
Сейчас в крае действует 66 спортивных классов, выпускники которых могут уйти в школу олимпийского резерва. Академия должна пополнить ряды и повысить класс.
На встрече говорили и о развитии физической культуры среди обычных жителей Ставрополья. Толбатов рассказал, что на Ставрополье разрабатывают интерактивную карту спортивной инфраструктуры. А Владимиров подчеркнул, что сеть спортивных сооружений надо расширять.
- Наша главная задача – это здоровье наших земляков. И спорт в этом хороший помощник. На сегодня уровень обеспеченности спортивными объектами в крае превышает 55%. Необходимо добиться того, чтобы цифра стала больше 75% - чтобы практически у каждого, кто хочет заниматься спортом, была для этого возможность, - сказал губернатор.
На встрече также напомнили, что в августе гандбольный клуб "Виктор" сыграет первый международный матч в рамках Лиги Европы. А в 2023 году в Ипатово пройдет Чемпионат Европы по мотоболу.
ИСТОЧНИК KP.RU