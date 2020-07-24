2020-07-24T14:45:28+03:00
Общество

Вокзал Пятигорска очищают от незаконных павильонов

На месте будет прогулочная зона
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Пятигорске снесут незаконно построенный торговый павильон. Решение приняли после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.

Проверку провели сотрудники Минераловодской межрайонной транспортной прокуратуры. Они выяснили, что на Привокзальной площади Пятигорска стоит самострой, в котором идет торговля. Хозяин павильона заключил договор, который в итоге признали недействительным. У предпринимателя также было зарегистрированное без законных оснований право собственности на объект.

Прокуратура отправила иск в суд, который постановил снести павильон. Решение уже вступило в силу. На свободном месте будет прогулочная зона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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