Вокзал Пятигорска очищают от незаконных павильонов

24 Июль 2020 2020-07-24T14:45:28+03:00

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В Пятигорске снесут незаконно построенный торговый павильон. Решение приняли после проверки прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.

Проверку провели сотрудники Минераловодской межрайонной транспортной прокуратуры. Они выяснили, что на Привокзальной площади Пятигорска стоит самострой, в котором идет торговля. Хозяин павильона заключил договор, который в итоге признали недействительным. У предпринимателя также было зарегистрированное без законных оснований право собственности на объект.

Прокуратура отправила иск в суд, который постановил снести павильон. Решение уже вступило в силу. На свободном месте будет прогулочная зона.

ИСТОЧНИК KP.RU