На ремонт жилья ставропольских ветеранов выделили 30 млн рублей

24 Июль 2020 2020-07-24T15:57:30+03:00

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Власти Ставропольского края потратят 30 миллионов рублей на ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны. 233 человека уже получили социальную помощь. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства Ставрополья.

На программу уже потратили 20,9 миллиона. Помощь по ремонту оказывают с 2012 года. На этот раз власти поддержали не только участников ВОВ, их вдов, тружеников тыла, жителя блокадного Ленинграда, но и несовершеннолетних узников.

- Ветераны могут отремонтировать жилые помещения, принадлежащие им на праве собственности не менее пяти лет. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны без своего жилья могут выполнить ремонт жилых помещений, в которых они живут не менее пяти лет, - сказано в сообщении.

Помощь оказывают однократно. Государство погашает 70% стоимости работ, но не более 100 тысяч рублей. Чтобы подать документы на получение помощи, надо обратиться в органы местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU