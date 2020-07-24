2020-07-24T17:36:26+03:00
Недвижимость

Проблемы ЖКХ в Михайловске решат после обращения к губернатору

От города поступило две жалобы
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Михайловске исправляют коммунальную проблему после обращения к Владимиру Владимирову. Во время "Прямой линии" горожане пожаловалась на водоснабжение в доме по улице Войкова.

К эфиру подключили врио главы Шпаковского района Игоря Серова. На следующий день он рассказал, как решается проблема.

- По горячим следам вчерашней прямой линии губернатора Михайловск посетил министр жилищно-коммунального хозяйства Роман Марченко. Вопрос от жителей улицы Войкова поступил наболевший для многих семей - отсутствие должного водоснабжения. ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" продолжает мероприятия в рамках инвестиционной программы, идет поэтапная замена участков трубопровода, - написал Серов.

Другой бедой поделилась жительница дома на улице Пушкина. По ее словам, у них возникли проблемы с ремонтом многоэтажки. Управляющая компания ничего не предпринимает. Серов отметил, что вопрос уже прорабатываются с местными властями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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