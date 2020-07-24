Директор фирмы в Ставрополе два года не платил подчиненным зарплату

24 Июль 2020 2020-07-24T18:06:37+03:00

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Директору ставропольской компании "РЕОТЕК" предъявили обвинения в том, что он два года не платил зарплату своим сотрудникам. Задолженность руководителя фирмы превысила 6,8 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ставрополью.

Согласно выводам следственного отдела по Промышленному району Ставрополя, с января 2017 по январь 2019 года начальник не отдавал заработную плату 33 сотрудникам. При этом возможность отдать деньги у директора была. В общей сложности мужчина задолжал свыше 6,8 миллиона рублей.

- Гражданина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда), - сказано в сообщении.

Имущество директора арестовали. Дело отправили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU