Госдума просит направить США ноту протеста из-за санкций против семьи Кадырова

24 Июль 2020 2020-07-24T19:09:41+03:00

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Депутаты Государственной Думы обратили в МИД России с резолюцию, в которой просят направить ноту протеста посольству США из-за санкций против семьи Рамзана Кадырова. По мнению главы думского комитета по международной политике Леонида Слуцкого и члена комитета по безопасности и противодействию коррупции Адама Делимханова, Вашингтон начал "войну против женщин и детей", внеся в черный список двух дочерей и жену лидера Чечни, следует из текста документа.

- Внеся в санкционные списки жену и дочь Кадырова, они начали войну с женщинами и детьми. Записывая во враги женщин и детей, они еще не встречали на своем пути достойных противников, - сказано в резолюции.

Напомним, на днях Госдепартамент ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его жены и двух дочерей. По мнению Вашингтона, в республике "грубо нарушаются права человека". Теперь членам семьи Кадырова запрещен въезд в США.

В ответ лидер Чечни ввел против США свои санкции:

Рамзан Кадыров сообщил о введении санкций против главы Госдепа США Помпео.Видео: ЧГТРК "Грозный"

- Я отменяю свое приглашение и объявляю о включении госсекретаря США во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до блокировки всех его счетов, - сказал Кадыров на совещании.

ИСТОЧНИК KP.RU