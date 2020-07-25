Арт-объект «Слон» открыли в Ставрополе после реставрации
В Ставрополе после реставрации вновь открыт арт-объект «Слон». Фотозона вновь доступна для всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
В мэрии «Слона» назвали люимым арт-объектом горожан. Рядом со светящимся животным были сделаны миллионы фотографий. Кроме того, достопримечательность очень любят дети.
— Во время реставрации отремонтирован каркас, полностью заменены некоторые металлические детали. Арт-объект перекрашен и заново обшит, — сообщают в администрации краевого центра.
Конечно же, заменена и светодиодная лента, освещающая «Слона». В мэрии попросили относиться к достопримечательности бережно, чтобы она продолжала радовать горожан и самых маленьких жителей краевой столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU