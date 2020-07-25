На Ставрополье выросло число секс-преступлений против детей

25 Июль 2020 2020-07-25T12:03:20+03:00

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко

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На Ставрополье зафиксирован рост числа секс-преступлений против несовершеннолетних. Подробности сообщила уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко.

По словам детского омбудсмена, тенденция напрямую связана с пандемией коронавируса. Дети чаще остаются дома и, как следствие, увеличивается число посягательств на их сексуальную неприкосновенность.

— Сейчас можно сказать, что общее количество преступлений против детей уменьшилось, ведь большая часть несовершеннолетних находится дома. Однако количество сексуальных преступлений возросло. Остается делать неутешительные выводы, — заявила Светлана Адаменко.

ИСТОЧНИК KP.RU