На Ставрополье выросло число секс-преступлений против детей
На Ставрополье зафиксирован рост числа секс-преступлений против несовершеннолетних. Подробности сообщила уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко.
По словам детского омбудсмена, тенденция напрямую связана с пандемией коронавируса. Дети чаще остаются дома и, как следствие, увеличивается число посягательств на их сексуальную неприкосновенность.
— Сейчас можно сказать, что общее количество преступлений против детей уменьшилось, ведь большая часть несовершеннолетних находится дома. Однако количество сексуальных преступлений возросло. Остается делать неутешительные выводы, — заявила Светлана Адаменко.
ИСТОЧНИК KP.RU