2020-07-25T15:58:43+03:00
Общество

На Ставрополье украсят «Вечный огонь»

Идет масштабная реновация мемориала
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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На Ставрополье идет масштабная реновация мемориала «Вечный огонь». В её рамках ступени лестницы, ведущей к памятнику, украсят светом. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На данный момент проводится реновация каскадной лестницы. Её украсят подсветкой и полностью отремонтируют, вплоть до замены подпорных стен. Ступени заметят на термообработанный гранит, на котором жители не смогут поскользнуться в дождь.

Работы по реконструкции завершат до конца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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