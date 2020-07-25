25 Июль 2020 2020-07-25T17:03:10+03:00

Работы ведутся в «Дубовой роще» рядом с Александовским парком

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В Ставрополе появится новый благоустроенный сквер с шахматным домиком, площадкой для игр и беседкой. В рамках региональной программы будет облагорожена «Дубовая роща» рядом с Александровским парком, сообщает мэр краевой столицы Иван Ульянченко.

— Благоустройство территорий, выбранных в рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив идет полным ходом. Мы уже сдали сквер на Объездной, строим ещё 4 локации для отдыха в разных частях города. Также идет реновация сквера «Дубовая роща», — сообщает глава Ставрополя.

Сквер "Дубовая роща" в Ставрополе.

На благоустроенной территории появятся три спортплощадки с тренажерами, детские площадки, шахматный домик. В настоящий момент прокладываются новые дорожки и ведется обустройство сквера.

— Изюминкой сквера станет шахматный домик с напольными фигурами, сейчас такие макси-шахматы очень популярны во многих мегаполисах, — сообщает Иван Ульянченко.

Работы будут завершены уже в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU