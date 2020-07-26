2020-07-26T08:57:53+03:00
Происшествия

Еще три пациента c COVID-19 скончались на Ставрополье

За сутки в регионе прибавилось 109 случаев заболевания коронавирусом
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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--Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Ставропольском крае за сутки коронавирус подтвердился еще у 109 жителей, а трое с COVID-19 скончались в больнице. Общее число летальных исходов достигло 145.

- К сожалению, несмотря на все усилия врачей, иногда болезнь оказывается сильнее, - написал губернатор Владимир Владимиров в соцсети и принес соболезнования близким скончавшихся пациентов.

Статистика от главы оперативного штаба СК Владимира Владимирова

Статистика от главы оперативного штаба СК Владимира Владимирова

ИСТОЧНИК KP.RU

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