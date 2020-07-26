Еще три пациента c COVID-19 скончались на Ставрополье
За сутки в регионе прибавилось 109 случаев заболевания коронавирусом
-Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Ставропольском крае за сутки коронавирус подтвердился еще у 109 жителей, а трое с COVID-19 скончались в больнице. Общее число летальных исходов достигло 145.
- К сожалению, несмотря на все усилия врачей, иногда болезнь оказывается сильнее, - написал губернатор Владимир Владимиров в соцсети и принес соболезнования близким скончавшихся пациентов.
Статистика от главы оперативного штаба СК Владимира Владимирова
ИСТОЧНИК KP.RU