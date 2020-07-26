2020-07-26T11:09:21+03:00
Общество

Минздрав Ставрополья: на аппаратах ИВЛ 24 пациента с COVID-19

За минувшие сутки протестированы еще 3,5 тысячи жителей региона
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
Поделиться:
--Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае, по информации регионального Минздрава, за минувшие сутки на коронавирус протестированы еще 3,5 тысячи жителей. Общее число обследований на COVID-19 выросло до 272,3 тысячи. Диагноз за все время подтвердился уже у 7678 человек (+109 за сутки). В том числе у 581 ребенка, и 504 из них уже выздоровели. Сегодня в стационарах находятся 557 пациентов с COVID-19.

- В тяжелом состоянии – 61, в том числе на аппаратах ИВЛ – 24, в состоянии средней степени тяжести – 315, остальные в удовлетворительном состоянии, - уточнили в министерстве здравоохранения Ставрополья.

Скончались за все время 145 инфицированных жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Верхний рынок" Ставрополя закрыли
Минздрав Ставрополья: на аппаратах ИВЛ 24 пациента с COVID-19
Еще три пациента c COVID-19 скончались на Ставрополье
«Пытался разнять ссорящихся силовиков»: в Ингушетии родственники отказались от кровной мести за погибшего
В Ставрополе появится новый благоустроенный сквер
На Ставрополье украсят «Вечный огонь»
На Ставрополье выросло число секс-преступлений против детей
Арт-объект «Слон» открыли в Ставрополе после реставрации
На Ставрополье за сутки зафиксировано 118 случаев коронавируса
Госдума просит направить США ноту протеста из-за санкций против семьи Кадырова
Директор фирмы в Ставрополе два года не платил подчиненным зарплату
Проблемы ЖКХ в Михайловске решат после обращения к губернатору
На ремонт жилья ставропольских ветеранов выделили 30 млн рублей
Московские силовики обыскивают коттедж ингушского депутата
Вокзал Пятигорска очистят от незаконных павильонов