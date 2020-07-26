Минздрав Ставрополья: на аппаратах ИВЛ 24 пациента с COVID-19

26 Июль 2020 2020-07-26T11:09:21+03:00

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В Ставропольском крае, по информации регионального Минздрава, за минувшие сутки на коронавирус протестированы еще 3,5 тысячи жителей. Общее число обследований на COVID-19 выросло до 272,3 тысячи. Диагноз за все время подтвердился уже у 7678 человек (+109 за сутки). В том числе у 581 ребенка, и 504 из них уже выздоровели. Сегодня в стационарах находятся 557 пациентов с COVID-19.

- В тяжелом состоянии – 61, в том числе на аппаратах ИВЛ – 24, в состоянии средней степени тяжести – 315, остальные в удовлетворительном состоянии, - уточнили в министерстве здравоохранения Ставрополья.

Скончались за все время 145 инфицированных жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU