2020-07-26T13:54:47+03:00
Общество

На Ставрополье с 26 по 28 июля передают жару с грозой

Синоптики Ставропольского гидрометцентра предупреждают, что в юго-восточных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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--Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Ставропольском крае с 28 по 28 июля передают штормовое предупреждение.

- В центральных и юго-восточных районах края местами сохранится чрезвычайная пожароопасность, - сообщают синоптики Ставропольского гидрометцентра.

В тех же числах по краю обещают грозу с кратковременным дождем при температуре воздуха до +35 градусов. Скорость ветра в эти дни составит 15-18 метров в секунду. В Ставрополе в понедельник днем воздух прогреется до +31, прогнозируется кратковременный дождь с грозой. Во вторник в краевом центре термометры покажут +32, также ожидается гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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