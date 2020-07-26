2020-07-26T14:40:19+03:00
Общество

Рамзан Кадыров заразил помощника неизвестным науке вирусом

Глава Чечни пошутил о том, как приучает подчиненных любить спорт
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Фото: личная страница героя публикации в соцсетиФото: личная страница героя публикации в соцсети
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Глава Чечни признался, что не может жить без спорта. «Тело начинает ломить, а мысли путаться», - пишет Кадыров в соцсети про последствия пропуска тренировки. А еще чеченский лидер пошутил, что заразил новым вирусом SPORT-2020 своего помощника Умара Даудова, и что «его организм пока не справился» и «кое-какие симптомы у него начали проявляться при выполнении тяги».

- Умар заверил меня, что к следующему совместному походу в спортзал он обязательно будет в хорошей физической форме. Очень надеюсь, а иначе мне придется применить интенсивную терапию! – шутит Рамзан Кадыров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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