В Чечне с 26 по 29 июля передают грозу с градом и штормовым ветром

26 Июль 2020 2020-07-26T18:42:59+03:00

В МЧС республики рассказали, что вечером сегодняшнего дня и последующие три дня ожидается непогода

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В Чечне объявили штормовое предупреждение. В республиканском МЧС предупредили, что вечером 26 июля, а также с 27 по 29 число местами в регионе ожидаются ливень с грозой, градом и штормовым ветром с порывами до 23 метров в секунду.

В связи с этим, местных жителей призывают к осторожности во время прибывания на улице, а также просят закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, чтобы никого не травмировать. Владельцам частных домов дали совет проверить ливневые системы.

ИСТОЧНИК KP.RU