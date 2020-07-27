2020-07-27T10:29:45+03:00
Общество

Невинномысск получит 25 автобусов из московского автопарка

Машины в хорошем состоянии, уверяют в мэрии
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Невинномысск пополнит автопарк 25 автобусами большого класса. "ЛиАЗ 5256" ранее использовали в Москве. Машины передадут после договора между мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Автобусы в отличном состоянии, имеют мягкие пассажирские сиденья и удобное рабочее место для водителя. Пробег составляет около 100 тысяч километров, что для техники такого уровня норма, - сообщили в мэрии.

Сейчас автобусы переоформляют для перегона из столицы. Через два-три дня "ЛиАЗ 5256" приедут на Ставрополье. Машины передадут бесплатно. Автобусы пустят для работы с туристами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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