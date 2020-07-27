2020-07-27T11:52:30+03:00
Происшествия

В Ставрополе женщина убила мужа из-за его тяги к алкоголю

Против нее возбудили уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Фото с места: СУ СКР по Ставропольскому краюФото с места: СУ СКР по Ставропольскому краю
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В Ставрополе возбудили уголовное дело в отношении 56-летней горожанки. Ее подозревают в убийстве гражданского мужа, передает пресс-служба следственного управления СКР по СК.

Согласно сведениям следствия, днем 19 июля женщина повздорила с сожителем, с которым состояла в отношениях. Потерпевший хотел выпить, а она ему не давала. В ходе ссоры подозреваемая взялась за нож и ударила избранника в грудь. Мужчина скончался на месте.

- Ставропольский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении 56-летней жительницы города Ставрополя. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), - сказано в сообщении СКР по Ставрополью.

Женщину задержали. Следствие просил суд арестовать подозреваемую. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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