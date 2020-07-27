На Ставрополье ссора из-за девушки закончилась медленной смертью

27 Июль 2020 2020-07-27T11:02:58+03:00

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В Кировском городском округе начали расследовать дело о смерти человека в 2019 году. Погибший долго умирал после нападения, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Ставрополью.

Инцидент случился 15 июля 2019 года. Вечером двое мужчин и девушка сидели за столом с алкоголем. Между знакомыми произошла ссора из-за девушки. Подозреваемый избил потерпевшего и оставил лежать. На утро он нашел своего оппонента мертвым, загрузил труп и за пределами хозяйства, на территории которого все происходило, похоронил.

В июне родственники погибшего заявили об его исчезновении. В ходе проверки заявления была допрошена девушка, ставшая камнем преткновения - и она рассказала о произошедшем.

- Кировский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего жителя станицы Советской Кировского городского округа. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), - сказано в сообщении ведомства.

Подозреваемого уже арестовали. С ним провели проверку показаний. Действия девушки дадут юридическую оценку - ее подозревают в укрывательстве.

ИСТОЧНИК KP.RU