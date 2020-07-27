2020-07-27T11:36:39+03:00
Политика

Ставропольских депутатов освободили от воинской службы

Законотворцам дадут отсрочку на время своей работы
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Учебно-мобилизационные сборы ставропольских парламентариев и членов правительства в 2015 годуУчебно-мобилизационные сборы ставропольских парламентариев и членов правительства в 2015 годуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Губернатор Владимир Владимиров внес изменения в закон "О статусе депутата Думы Ставропольского края". Краевым законотворцам дадут отсрочку от армии и сохранят зарплату, следует из текста постановления от 24 июля.

Владимиров изменил три статьи в законе. Теперь, по 23 статье закона "О статусе депутата", парламентарий, работающий на постоянной основе, получает отсрочку от армии, пока не закончится срок его полномочий. Кроме того, пока он депутат - его не могут забрать и на военные сборы.

Учебно-мобилизационные сборы ставропольских парламентариев и членов правительства в 2015 году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Учебно-мобилизационные сборы ставропольских парламентариев и членов правительства в 2015 годуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чтобы получать среднюю зарплату, парламентарию, совмещающему законотворческую деятельность с основной работой, надо пробыть на месте, как минимум, шесть дней в месяц. В измененной 25 статье также сказано, что для освобождения депутата от основной работы достаточно "официального уведомления о его вызове в Думу".

- При этом требование каких-либо других документов не допускается, - сказано в тексте постановления.

Учебно-мобилизационные сборы ставропольских парламентариев и членов правительства в 2015 году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Учебно-мобилизационные сборы ставропольских парламентариев и членов правительства в 2015 годуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Ставропольские депутаты и чиновники сменили костюмы на камуфляж

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ИСТОЧНИК KP.RU

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