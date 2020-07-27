2020-07-27T12:54:07+03:00
Общество

Национальный парк в Кисловодске составил рейтинг случаев вандализма

Хулиганы крушили детские площадки, фонари и соединяли кабинки в туалете
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Сотрудники национального парка "Кисловодский" рассказал о самых вопиющих случаях вандализма. Как выяснилось, курортная зона ни раз страдала от хулиганов.

На первом месте оказался случай с игровой площадкой "Лукоморье". Вандалы сломали качели, когда территория еще была закрыта для посещения. Представители национального парка напомнили, что зона нужна для детских игр и не все объекты выдерживают вес взрослого.

Вторую строчку занял инцидент около общественного туалета. Люди решили вырезать отверстие в перегородке между кабинками. Не получилось.

На третье место попал посетитель Нарзанной галереи, который запустил бутылку в одну из картин. Раму разбили, ущерб возмещен.

Вне рейтинга остались случаи, когда люди рисуют граффити на памятниках и ценных камнях, ломают лавочки и фонари, срывают или топчут цветы в Долине роз. Чтобы защитить территорию от вандализма и хулиганства, в нацпарке вскоре появятся специальные патрули. Нарушителям светит административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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