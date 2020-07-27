Национальный парк в Кисловодске составил рейтинг случаев вандализма
Сотрудники национального парка "Кисловодский" рассказал о самых вопиющих случаях вандализма. Как выяснилось, курортная зона ни раз страдала от хулиганов.
На первом месте оказался случай с игровой площадкой "Лукоморье". Вандалы сломали качели, когда территория еще была закрыта для посещения. Представители национального парка напомнили, что зона нужна для детских игр и не все объекты выдерживают вес взрослого.
Вторую строчку занял инцидент около общественного туалета. Люди решили вырезать отверстие в перегородке между кабинками. Не получилось.
На третье место попал посетитель Нарзанной галереи, который запустил бутылку в одну из картин. Раму разбили, ущерб возмещен.
Вне рейтинга остались случаи, когда люди рисуют граффити на памятниках и ценных камнях, ломают лавочки и фонари, срывают или топчут цветы в Долине роз. Чтобы защитить территорию от вандализма и хулиганства, в нацпарке вскоре появятся специальные патрули. Нарушителям светит административная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU