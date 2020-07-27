2020-07-27T12:44:13+03:00
Общество

На Ставрополье три дня будет лить дождь

Возможны гроза, град и шквалистый ветер
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ставропольском крае прогнозируют сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Непогода начнется в 15-17 часов и закончится только к 29 июлю. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ставрополью.

Воздух в крае 27 июля прогреется от 29 до 34 градусов; 28 июля - от 31 до 36 градусов; 29 июля - от 25 до 30 градусов. В Ставрополе ожидают среднюю региональную температуру, а в Кисловодске - самую минимальную (24 градуса). Ночью может похолодать до 18 градусов.

- 27-28 июля в центральных и юго-восточных районах края местами сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс), местами ожидается высокая пожароопасность (4 класс). 27 июля местами в юго-западных районах и в большинстве районов восточной части края отмечается атмосферная засуха. 28-29 июля местами в юго-западных районах и в большинстве районов восточной части края сохранится атмосферная засуха. 27-29 июля местами в северо-западных и центральных районах Ставропольского края сохранится почвенная засуха под пропашными культурами, - сказано в сообщении ставропольского Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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