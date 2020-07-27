Ставрополье лидирует в рейтинге налоговых преступлений
Генерал Следственного комитета Елена Леоненко отчиталась о количестве налоговых правонарушений. Ставрополье оказалось среди лидеров по этому показателю, сказала представитель ведомства в интервью с РИА "Новости".
Согласно рейтингу, озвученному Леоненко, Ставрополье с 108 уголовными делами занимает четвертое место по неуплате налогов. Регион превзошли только Москва (228 уголовных дел) и Московская область (152), а также Краснодарский край (133). На пятом месте Ростовская область (96).
- В России чаще всего уклоняются от уплаты НДС и налога на прибыль. Самый распространенный вид налоговых преступлений в России – это стандартная схема, когда создается искусственный документооборот, - пояснила Леоненко в беседе с "Комсомольской правдой".
Количество уголовных дел во многом зависит от "населенности" и "экономического потенциала" субъекта. В лидерах "крупные экономические регионы".
ИСТОЧНИК KP.RU