Ставрополье лидирует в рейтинге налоговых преступлений

27 Июль 2020 2020-07-27T13:25:51+03:00

Край идет четвертым - после Москвы, Подмосковья и одного южного соседа

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Генерал Следственного комитета Елена Леоненко отчиталась о количестве налоговых правонарушений. Ставрополье оказалось среди лидеров по этому показателю, сказала представитель ведомства в интервью с РИА "Новости".

Согласно рейтингу, озвученному Леоненко, Ставрополье с 108 уголовными делами занимает четвертое место по неуплате налогов. Регион превзошли только Москва (228 уголовных дел) и Московская область (152), а также Краснодарский край (133). На пятом месте Ростовская область (96).

- В России чаще всего уклоняются от уплаты НДС и налога на прибыль. Самый распространенный вид налоговых преступлений в России – это стандартная схема, когда создается искусственный документооборот, - пояснила Леоненко в беседе с "Комсомольской правдой".

Количество уголовных дел во многом зависит от "населенности" и "экономического потенциала" субъекта. В лидерах "крупные экономические регионы".

ИСТОЧНИК KP.RU