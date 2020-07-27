Власти назвали 5 крупнейших стран, покупающих продукцию Ставрополья

27 Июль 2020 2020-07-27T13:53:25+03:00

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На Ставрополье назвали страны, больше всего покупающих местную продукцию. В рейтинге преобладают страны ближнего зарубежья. Данные огласили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

Крупнейшим покупателем оказался Азербайджан, который потратил на краевую продукцию больше 59 миллионов долларов. Это треть регионального экспортного объема. В основном Баку закупал у Ставрополья зерно.

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На втором месте оказался Китай, выделивший на покупки в Ставропольском крае 37,5 миллиона долларов. Это около 18% от общего объема регионального экспорта сельхозпродукции. Китайские покупатели брали, как правило, мясо птицы.

Третье место заняло Грузия, которая потратила на ставропольские продукты больше 17 миллионов долларов. Туда экспортировали пшеницу, подсолнечное масло и макароны. Отметим, что на Грузию приходится 8% доходов от экспорта сельхозпродукции.

Четвертой стала Саудовская Аравия, потратившая только на куриное мясо 13,5 миллиона рублей. На пятой строчке разместилась Украина, на которую приходится пять процентов экспорта Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU