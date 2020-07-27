На Ставрополье закончили уборку зерновых культур

На Ставрополье завершили уборку зерновых культур. Владимир Владимиров принял соответствующий рапорт краевого министерства сельского хозяйства, сообщил губернатор в социальных сетях.

Аграрии намололи 5,2 миллиона тонн. С гектара собирали в среднем 26,1 центнера. 83,3 процента собранных зерновых - высококачественная пшеница.

- Урожай дался нелегко: крайне сложные погодно-климатические условия, тяжелый труд. Но результат есть - край с хлебом! Объем нашего урожая вдвое превышает собственные потребности края в зерне, - написал Владимиров.

Губернатор поблагодарил работников с завершением жатвы и пожелал успешно справиться с уборкой зернобобовых культур.