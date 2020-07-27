"Свадебного стрелка" из Ингушетии наказали по четырем статьям

27 Июль 2020 2020-07-27T15:55:24+03:00

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В Назрановском районе Ингушетии наказали "свадебного стрелка". Мужчина встревожил местных жителей стрельбой и быстрой ездой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Ингушетии.

Сообщение об инциденте поступило в 11 часов 26 июля 2020 года. Заявители говорили, что около села Яндаре молодые люди, двигаясь на "ВАЗ-21115", стреляли из автомата. На вызов выехал патруль.

Когда полицейские перехватили и остановили легковушку, выяснилось, что у машины поддельные номера, а у водителя нет прав. 24-летнего жителя села Плиево задержали и доставили в отделение.

- В ходе осмотра в салоне ВАЗ-21115 обнаружен и изъят автомат Калашникова (предположительно охолощенный) с одним магазином, снаряжённым тремя патронами, предположительно калибра 5.45 мм. Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Ингушетия для исследования, - сказано в сообщении ведомства.

Против нарушителя спокойствия составили протокол о нарушении сразу четырех статей КоАП РФ.

- В отношении стрелка составлены материалы по ч. 1 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), ч. 3 ст. 12.2 (установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков), ч. 3.1. ст. 12.5 (управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств), ч. 2 ст. 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) КоАП РФ, - сказано в сообщении.

Если автомат не признают охолощенным, то парню грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU