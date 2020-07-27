2020-07-27T16:35:14+03:00
Общество

На ремонт трех больниц на Ставрополье потратят 14 млн рублей

Работы уже идут
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Предгорном районе на ремонт трех больниц выделили 14 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставропольского края.

Рабочие уже начали ремонт в Нежинске, Бекешевском и Юцком. Тамошние больницы входят в структурные подразделения Предгорной районной больницы. В Бекешевском уже заканчивают капитальный ремонт. Строители установили новые окна и двери. А ремонт обойдется в 8,1 миллиона рублей. В Юцкой уже отремонтировали крышу. Затем начнутся работы по замене коммуникации и сантехники. А в Нежинске провели косметический ремонт.

- На Ставрополье реализуется государственная краевая программа «Развитие здравоохранения». Одно из ее мероприятий – улучшение материально-технической базы медицинских учреждений. В бюджете Ставропольского края профинансирован капитальный ремонт 70 объектов здравоохранения в 25 медицинских организациях. На эти цели предусмотрено 1,2 млрд рублей. Ремонт проводится с учетом потребностей различных категорий пациентов, - сказал первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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