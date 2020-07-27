2020-07-27T18:04:46+03:00
Происшествия

На Ставрополье возбудили уголовное дело о геноциде

Назначены экспертизы, в том числе - на определение причины смерти
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Следственный комитет по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело о геноциде. В регионе обнаружили место массовых расстрелов. Об этом сообщает краевой комитет по делам национальностей и казачества.

В середине июля поисковая группа нашла в селе Преградном останки людей. Выяснилось, что убийство на том месте совершили во времена Великой Отечественной войны. Согласно свидетельству очевидца - местной жительницы, которая в момент событий была ребенком, в село свозили людей, бежавших из оккупированных территорий. Когда фашисты захватили поселок, они начали мучить местных жителей, а позже их расстреливать.

Акт геноцида в Преградном ранее не был задокументирован.

- На основании свидетельских показаний об убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны и результатов поисковой экспедиции в селе Преградном Молотовского (сейчас Красногвардейского) района Орджоникидзевского (сейчас Ставропольского) края Следственный комитет РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид), - сказано в сообщении.

Следствие назначило ряд экспертиз по установлению причин смерти и определению пола и возраста погибших. Кроме того, криминалисты проведут портретную экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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