«Жалко людей в Крыму»: чем закончился конфликт известной фигуристки и местных властей

27 Июль 2020 2020-07-27T18:16:49+03:00

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Фигуристка Александра Бойкова после поездки в Крым опубликовала, как она его сама назвала, «разгромный обзор». Девушка призналась, что долго не хотела писать пост, но Новый свет и путь туда ее добили.

«Ужасные дороги», «жалко людей», «разруха и бедность», «туристам нечем заняться» - вот далеко не полный список характеристик, которые дала полуострову 18-летняя чемпионка Европы в парном катании. В конце, правда, сменила гнев на милость - спортсменка посоветовала вместо поездки из Ялты в Новый свет отправиться на запад региона для посещения Ай-Петри, каньонов, озер и лавандовых полей, а также призвала финансово поддерживать Крым, «раз уж он считается одним из лучших курортов России». Полный текст сообщения можно прочитать здесь.

Власти полуострова отмалчиваться не стали. Председатель Комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк напомнил, что им приходится разбираться с наследием украинского или даже еще советского режима.

- Полуостров четверть века находился в состоянии разрухи при Украине: ничего не обновлялось, не строилось и даже не поддерживалось в нормальном состоянии. За шесть лет мы видим огромный прогресс в инфраструктуре. Сделаны огромные шаги по сравнению с украинскими временами - построены новый аэропорт, Крымский мост, строится федеральная трасса «Таврида», везде идет ремонт дорог, - цитирует Алексея Черняка «КП-Крым».

Чиновник отметил, что впереди действительно еще много работы, но за следующие 8-10 лет есть все шансы по-настоящему модернизировать Крым и порадовать туристов комфортом.

ИСТОЧНИК KP.RU