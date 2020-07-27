Ставрополь частично накрыл дождь с градом и ураганом — видео

27 Июль 2020 2020-07-27T20:27:55+03:00

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Ставрополь частично накрыло ливневым дождем с градом и ураганным ветром. Как сообщают пользователи соцсетей, стихия прошла по восточным территориям города. Близлежащий Михайловск буквально затопило.

Град в Ставрополе. 204 квартал. 27.07.2020.

— Сумасшедший град и ураган у меня. Просто посмотрите на это! — пишут жители краевого центра в соцсетях, оставляя красноречивые видео.

Град в Ставрополе. 27.07.2020.

Особенно сильный удар стихии пришелся по ближайшему Михайловску. По улицам льются настоящие реки, жители публикуют фото и видео последствий прошедшего града. Кроме того, пресс-служба МЧС сообщает, что в городе произошло аварийное отключение электроэнергии.

— Без света осталось 16500 человек, упало 28 деревьев, подтоплено 4 приусадебных участка и повреждены кровли двух домов, — говорится в сообщении экстренной службы.

Потоп в Михайловске.

Отметим, что по данным синоптиков это лишь первая волна дождей. Дожди продолжатся 28 и 29 июля. Порывы ветра будут достигать 16-18 метров в секунду. Столбики термометров во вторник поднимутся до +36°, а в среду существенно похолодает — до +25° градусов днем и +17° ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU