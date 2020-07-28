Объем урожая зерновых на Ставрополье вдвое превышает потребности края

28 Июль 2020 2020-07-28T01:08:30+03:00

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Объем урожая зерновых после окончания уборочной кампании на Ставрополье вдвое превышает потребности края. Собрано 5,2 миллиона тонн. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Глава региона подчеркнул высокое качество собранного урожая. В цитируемом им отсчете Минсельхоза говорится, что 83,3% — пшеница высших сортов. Урожайность — 26,1 центнера с гектара благодатных полей Ставрополья.

— Урожай дался нелегко, — подчеркнул Владимир Владимиров. — Крайне сложные погодно-климатические условия (засуха в мае, — ред), тяжелый труд. Но результат есть — край с хлебом! Объем урожая вдвое превысил собственные потребности региона в зерне. Благодарю сельских тружеников за работу!

Несмотря на удар пандемии и капризы природы, жатва на Ставрополье успешно завершена. Подробности и комментарии министра сельского хозяйства региона вы можете послушать на «Радио КП» во вторник.

ИСТОЧНИК KP.RU