На Ставрополье от коронавируса вылечили 5,1 тысяч пациентов
Ставропольские врачи спасли от коронавируса 5107 человек. За сутки выздоровели еще 112 пациентов. Об этом сообщает губернатор Владимир Владимиров в социальных сетях.
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Всего на Ставрополье зарегистрировали 7880 случаев заражения. Из них 148 закончились летальным исходом. "Активными" остаются 2625 больных.
- За неделю мы провели свыше 20 тысяч тестов для выявления новых случаев заражения коронавирусом, что дает свои результаты. Всем заболевшим оказывается врачебная помощь. И наши резервы для этого достаточны. В том числе, по больничным койкам - пока задействована меньшая часть созданного нами фонда. Средства защиты, медикаменты тоже есть в достаточном объеме, - рассказал Владимиров о готовности края бороться с COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU