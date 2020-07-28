На Ставрополье мать накажут за продажу младенца

28 Июль 2020 2020-07-28T10:22:35+03:00

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В Кировском районе Ставрополья закончили расследовать дело против горе-матери. Женщину обвиняют в продаже своего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Следователи установили, что во второй половине 2019 года, будучи еще беременной, женщина решила продать своего ребенка. Роды выходили на февраль 2020 года. До этого она выложила в интернете объявление, в котором готова была отдать младенца за 50 тысяч рублей.

В назначенный месяц женщина родила мальчика в больнице Новопавловска. В клинике мать пыталась оформить ребенка на покупательницу, но разницу в данных заметили медики. О подмене они сообщили в правоохранительные органы.

- Кировский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летней женщины. Она обвиняется в продаже своего новорожденного ребенка (ст. 127.1 УК РФ), - сказано в сообщении ведомства.

Уголовное дело с обвинением передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU