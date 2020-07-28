2020-07-28T10:39:00+03:00
Происшествия

Отделение терапии в Железноводске закрыли на карантин

Весь медперсонал на самоизоляции
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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В Железноводске отделение терапии приостановило работу из-за карантина по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Что произошло в отделении - не говорится. Ситуацию разъяснил мэр Железноводска Евгений Моисеев.

- Эпидобстановка остаётся напряжённой. В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом, терапевтическое отделение центральной городской больницы закрыто на карантин. Остальные отделения медицинского учреждения работают в штатном режиме.

Градоначальник обнадежил, что в городе уже выздоровели 116 человек. Всего в Железноводске известно о 152 случаях заражения. Согласно данным краевого управления Роспотребнадзора, трое пациентов скончались.

- Отделение терапии закрыто на карантин по постановлению Роспотребнадзора. Все пациенты и медперсонал находятся в изоляции, - отмечает пресс-служба мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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