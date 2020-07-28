В Ставрополе изменили схему движения на улицах
В Ставрополе ввели ряд изменений в движении на дорогах. Сделали это для повышения безопасности, поясняет пресс-служба мэрии города.
Двустороннее движение появится на улице Лопатина и переулке Владимира Сальского. Таким образом хотят снизить нагрузку на улице Кавалерийской. Кроме того, это улучшит сообщение между центром Ставрополя и Северо-Западным районом.
Схема движения на участке. Фото: мэрия Ставрополя
Изменения коснулись и перекрестка улицы Кавалерийской и переулка Сальского. Приоритет теперь отдадут движению на улице Кавалерийской. А переулок станет "второстепенной дорогой".
ИСТОЧНИК KP.RU