На Комсомольском озере установят 79 камер слежения
Через них будут следить за порядком на территории зоны отдыха
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На территории Комсомольского озера появится 79 камер слежения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ставрополя.
На берегу построят две смотровые вышки и восемь помещений, в которых будет работать дежурная группа из полицейских, казаков и спасателей. Сотрудников обяжут следить за порядком через камеры. Мониторинг планируют вести круглосуточно.
Кроме того, для спасателей закупят две моторные лодки, водолазное снаряжение, спасательные круги, жилеты и тросы для помощи утопающим.
ИСТОЧНИК KP.RU