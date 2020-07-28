2020-07-28T11:00:43+03:00
Общество

На Комсомольском озере установят 79 камер слежения

Через них будут следить за порядком на территории зоны отдыха
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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На территории Комсомольского озера появится 79 камер слежения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ставрополя.

На берегу построят две смотровые вышки и восемь помещений, в которых будет работать дежурная группа из полицейских, казаков и спасателей. Сотрудников обяжут следить за порядком через камеры. Мониторинг планируют вести круглосуточно.

Кроме того, для спасателей закупят две моторные лодки, водолазное снаряжение, спасательные круги, жилеты и тросы для помощи утопающим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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