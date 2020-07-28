2020-07-28T11:26:05+03:00
Общество

Рынки Ставрополья обезопасят от коронавируса

На заседании также обсудили детские лагеря
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил провести санитарную обработку рынков. Особое внимание обратили на объекты в Ставрополе и Пятигорске.

Тему подняли на заседании регионального координационного совета по противодействию коронавируса. Его провели в режиме видеосвязи. Владимиров поручил обеспечить безопасность на всех рынках края. По его мнению, "неработающие рынки — это проблема, но рынки, создающие угрозу, — проблема ещё большая".

Помимо этого, заседающие обсудили детские лагеря. Согласно словам министра образования Ставропольского края Евгения Козюры, 15 пришкольных и 5 загородных лагерей полностью готовы к открытию в период с 1 по 5 августа. Если Роспотребнадзор разрешит, то на отдых в первую очередь должны поехать "сироты и дети из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации", отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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