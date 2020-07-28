В Дагестане поймали подростка, купившего 16 птиц из Красной книги

28 Июль 2020 2020-07-28T13:00:25+03:00

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В Дагестане открыли уголовное дело против 17-летнего жителя Краснодарского края. Подросток вместе с еще не установленными лицами занимался оборотом редких, занесенных в Красную книгу птиц. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республике Дагестан.

Следствие выяснило, что в апреле 2020 года в Избербаше подросток купил у неустановленных лиц 16 птиц. Среди них 12 филинов, два белоголовых сипа, по одному орлану-белохвосту и орлу-могильнику. Всех особей он содержал дома и в течение месяца пересылал вместе с другими животными в приют в Дербентском районе.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Краснодасркого края и других неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу), - сказано в сообщении ведомства.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU