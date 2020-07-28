В Ставропольском крае передают жару до +37 градусов

28 Июль 2020 2020-07-28T13:23:32+03:00

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После осадков самый высокий класс пожароопасности снизился в районах Ставропольского края, за исключением Курского. Осадки ожидаются в ближайшие сутки и с 1 по 3 августа. Но днем 29 числа и последующие два осадки, при этом, маловероятны. Напротив, усилится жара до +32...+37 градусов.

- С середины июля установился режим: несколько дней прохладные с осадками, несколько – без осадков с нарастанием жары, - рассказала "КП-Северный Кавказ" заместитель начальника ставропольского краевого гидрометцентра Наталья Клименко. - Для июля температурный режим комфортный, за исключением града, шквала и гроз. Штормовое предупреждение сохраняется и в ближайшие сутки. Причем ночью с распространением на большую часть территории края.

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ИСТОЧНИК KP.RU