"Газпром" исключил версию взрыва газа в многоэтажке Ставрополя

28 Июль 2020 2020-07-28T14:50:38+03:00

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Балкон в Ставрополе обрушился не вследствие взрыва газа. Об этом сообщает пресс-служба АО «Ставропольгоргаз».

Напомним, в понедельник появилось сообщение об обрушении балкона в Ставрополе на улице Достоевского 75. По предварительной версии спасателей, ЧП случилось из-за хлопка газа - из-за "некачественно проведенных ремонтных работ".

- Подразделения МЧС России по Ставрополью выехали на сообщение о происшествии, по прибытию на место вызова и разведки источника продуктов горения не обнаружено. Пострадавших нет, - сказано в оперативном сообщении МЧС.

Правда, день спустя версию опровергли.

- После проведения обследования места происшествия наши специалисты установили, что инцидент с газом не связан. Все сети газопотребления и газовое оборудование в квартире находятся в технически исправном состоянии, утечек газа не обнаружено, - объяснил главный инженер АО «Ставропольгоргаз» Дмитрий Михайлов.

Сейчас считается, что балкон обрушился самопроизвольно.

ИСТОЧНИК KP.RU