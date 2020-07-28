"Газпром" исключил версию взрыва газа в многоэтажке Ставрополя
Балкон в Ставрополе обрушился не вследствие взрыва газа. Об этом сообщает пресс-служба АО «Ставропольгоргаз».
Напомним, в понедельник появилось сообщение об обрушении балкона в Ставрополе на улице Достоевского 75. По предварительной версии спасателей, ЧП случилось из-за хлопка газа - из-за "некачественно проведенных ремонтных работ".
- Подразделения МЧС России по Ставрополью выехали на сообщение о происшествии, по прибытию на место вызова и разведки источника продуктов горения не обнаружено. Пострадавших нет, - сказано в оперативном сообщении МЧС.
Правда, день спустя версию опровергли.
- После проведения обследования места происшествия наши специалисты установили, что инцидент с газом не связан. Все сети газопотребления и газовое оборудование в квартире находятся в технически исправном состоянии, утечек газа не обнаружено, - объяснил главный инженер АО «Ставропольгоргаз» Дмитрий Михайлов.
Сейчас считается, что балкон обрушился самопроизвольно.
ИСТОЧНИК KP.RU