Последствия непогоды в Михайловске устранят к концу дня
В Михайловске идут работу по устранению последствий вчерашней непогоды. Полностью город восстановят к концу дня. Об этом рассказал врио главы Шпаковского района Игорь Серов.
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Местная управляющая компания чинит кровлю, которая пострадала от урагана. Кроме того, рабочие очищают улицы Михайловска от упавших деревьев. По признанию Серова, муниципальные служба города после возникновения ЧП сработали очень оперативно.
- У нас упало несколько деревьев. Некоторые упали рядом с машинами. Падают тополя. Наш губернатор, Владимир Владимирович всегда говорил, что это очень опасные деревья, - сказал Серов.
Потоп в Михайловске.
Специалисты отремонтируют кровлю и уберут ветви к концу дня.
ИСТОЧНИК KP.RU