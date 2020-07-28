Последствия непогоды в Михайловске устранят к концу дня

28 Июль 2020 2020-07-28T14:58:17+03:00

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В Михайловске идут работу по устранению последствий вчерашней непогоды. Полностью город восстановят к концу дня. Об этом рассказал врио главы Шпаковского района Игорь Серов.

Сорванные крыши и оборванные провода: последствия урагана устраняют на Ставрополье 00:00 00:00

Местная управляющая компания чинит кровлю, которая пострадала от урагана. Кроме того, рабочие очищают улицы Михайловска от упавших деревьев. По признанию Серова, муниципальные служба города после возникновения ЧП сработали очень оперативно.

- У нас упало несколько деревьев. Некоторые упали рядом с машинами. Падают тополя. Наш губернатор, Владимир Владимирович всегда говорил, что это очень опасные деревья, - сказал Серов.

Потоп в Михайловске.

Специалисты отремонтируют кровлю и уберут ветви к концу дня.

ИСТОЧНИК KP.RU