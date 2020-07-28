Три пациента с коронавирусом скончались на Ставрополье

28 Июль 2020 2020-07-28T15:14:52+03:00

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На Ставрополье за сутки скончались еще три пациента. Всего в крае зарегистрировали 148 смертей от COVID-19, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Больше всего летальных случаев зафиксировали в Ставрополе (40 случаев). Следом идут Минераловодский (11 смертей) и Нефтекумский (десять) городских округов, а также Пятигорск (десять). Без скончавшихся от коронавируса остаются семь территорий края: Советский, Арзгирский, Степновский, Грачевский, Апанасенковский и Красногвардейский районы, а также город Лермонтов.

Всего на Ставрополье выявили 7880 случаев заражения COVID-19, за сутки болезнь диагностировали 110 раз. Выздоровели 5107 (+112) инфицированных.

- Всем заболевшим оказывается врачебная помощь. И наши резервы для этого достаточны. В том числе, по больничным койкам — пока задействована меньшая часть созданного нами фонда. Средства защиты, медикаменты тоже есть в достаточном объеме, - рассказал Владимиров в социальных сетях.

Напомним, в Железноводске закрыли на карантин отделение терапии. Все медицинские сотрудники отправлены на самоизоляцию. Остальные отделения больницы работают.

ИСТОЧНИК KP.RU