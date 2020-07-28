2020-07-28T16:42:05+03:00
Происшествия

В Каспийске после падения ребенка из окна организовали проверку

По окончанию примут процессуальное решение
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Дагестане началась проверка инцидента, произошедшего в Каспийске. Четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки, передает пресс-служба Следственного комитета по республике.

28 июля, в семь утра, мальчик поднялся на подоконник приоткрытого окна. Не удержав равновесие, ребенок упал с восьмого этажа. В итоге он скончался в больнице.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение. В связи с изложенным, следственное управление очередной раз призывает всех родителей более внимательно относиться к своим малолетним детям, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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