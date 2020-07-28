2020-07-28T17:15:15+03:00
Общество

"Три пескаря" привезли сомнительного хека в Пятигорск

В мае фирма сбыла продукцию неизвестного происхождения, но в июне ей это не удалось
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Пятигорске наказали "Три пескаря" из-за нарушений при производству консервированной рыбы. Компания использовала продукцию неизвестного происхождения и пыталась скрыть это, передает управление Россельхознадзора по Ставрополью и КЧР.

Специалисты надзорного органа установили, что 19 июня в организацию поступило 70 килограммов филе хека. У продукции не было ветеринарных сопроводительных документов (эВСД). Установить, откуда прибыло рыба, никак нельзя: "Нарушена цепочка прослеживаемости".

В мае "Три пескаря" подменила товар в официальных документах. Фирма заказала у "Русского Берега" (Ростовская область) 250 килограммов "рыбных мороженых наборов для ухи". 14 мая предприятие продало предпринимателю пять килограммов икры сазана от все того "Русского Берега". Однако, изучив официальную документацию, специалисты Россельхознадзора выяснили, что по факту предпринимателю продали «рыбные мороженые наборы для ухи». Еду уже продали потребителям, поэтому отозвать продукцию неизвестного происхождения уже невозможно.

- Управление возбудило три дела в отношении ООО «Три пескаря» по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов к продукции). В настоящее время дела находятся на рассмотрении, - сказано в сообщении.

Управление возбудило три дела в отношении ООО «Три пескаря» по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов к продукции). В настоящее время дела находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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