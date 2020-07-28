Стало известно, сколько жителей Северной Осетии присягнули ИГИЛ*

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Со слов главы Северной Осетии Вячеслава Битарова к ИГИЛ* примкнули больше 30 местных жителей. И в основном, это люди из сел, не сумевшие найти работу.

- Остается сложная криминогенная ситуация. В частности, это связано с участием жителей республики в бандформированиях, в том числе — в составе ИГИЛ* за рубежом, - сказал Битаров в режиме видеоконференции с Дмитрием Медведевым, занимающим должность зампреда Союза безопасности России.

Он также отметил, что молодежь вовлекают в преступный мир через соцсети.

*ИГИЛ - запрещенная в России международная террористическая группировка