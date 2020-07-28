2020-07-28T19:11:30+03:00
Происшествия

В Дагестане из сейфа похитили дела кандидатов в депутаты

О пропаже документов рассказали в Центральной избирательной комиссии, по чьему заявлению полиция начала расследование
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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В Дагестане полицейские разыскивают похитителя документов из сельской администрации Тляратинского района. Из сейфа сельсовета «Саниортинский» минувшей ночью украли финансовые отчеты и дела кандидатов в депутаты.

- Пропали документы 16 кандидатов, - уточнили в Центральной избирательной комиссии Дагестана, по чьему заявлению началось расследование. - Но документы уже восстановлены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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