В Дагестане из сейфа похитили дела кандидатов в депутаты
О пропаже документов рассказали в Центральной избирательной комиссии, по чьему заявлению полиция начала расследование
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В Дагестане полицейские разыскивают похитителя документов из сельской администрации Тляратинского района. Из сейфа сельсовета «Саниортинский» минувшей ночью украли финансовые отчеты и дела кандидатов в депутаты.
- Пропали документы 16 кандидатов, - уточнили в Центральной избирательной комиссии Дагестана, по чьему заявлению началось расследование. - Но документы уже восстановлены в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU