Губернатор Ставрополья рассказал, как начнется учебный год–2020
Губернатор Ставропольского края постарался ответить на волнующий тысячи семей вопрос: когда и как начнется учебный год–2020?
Владимир Владимиров написал у себя в соцсети, что надеется на традиционное проведение праздничной линейки 1 сентября и привычный старт в обучении школьников. Глава Ставрополья отметил, что власти готовятся к этому – заканчивают ремонт образовательных учреждений и закупают необходимое оборудование. Но, учитывая непростые условия борьбы с коронавирусом, подчеркнул, что главное – обеспечить эпидемиологическую безопасность и поставить в учебные заведения дезинфицирующие средства и другие материалы.
- Дети должны учиться в нормальных условиях. А мы, взрослые, сделаем все для безопасности их здоровья, - считает губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU