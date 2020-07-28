2020-07-28T20:04:49+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья рассказал, как начнется учебный год–2020

Владимир Владимиров надеется, что 1 сентября дети пойдут на праздничные линейки и смогут посещать школу
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Губернатор Ставропольского края постарался ответить на волнующий тысячи семей вопрос: когда и как начнется учебный год–2020?

Владимир Владимиров написал у себя в соцсети, что надеется на традиционное проведение праздничной линейки 1 сентября и привычный старт в обучении школьников. Глава Ставрополья отметил, что власти готовятся к этому – заканчивают ремонт образовательных учреждений и закупают необходимое оборудование. Но, учитывая непростые условия борьбы с коронавирусом, подчеркнул, что главное – обеспечить эпидемиологическую безопасность и поставить в учебные заведения дезинфицирующие средства и другие материалы.

- Дети должны учиться в нормальных условиях. А мы, взрослые, сделаем все для безопасности их здоровья, - считает губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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